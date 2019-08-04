Футбол

Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»Евро-футбол.ру вчера в 11:52

Футболисты справлялись с этим, так что смысла не было никого менять. Мы и в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или проблемы, то вопросов нет, но так как они молчали и молча делали свою работу, то я не видел смысла в этом.
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Черевченко: «Заменами не хотели ломать игру. У „Тамбова“ были моменты только со стандартов»

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Главный тренер «Арсенала» прокомментировал единственную замену в матче против «Тамбова»

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Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»

Евро-футбол.рувчера в 11:52
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
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В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Массовые расстрелы в США: Путин выразил соболезнования Трампу

Свои соболезнования в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо выразил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц

Заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 00:56
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус: 6 пострадавших

В Саратовской области упал в кювет рейсовый автобус.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину

Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Обновлено в 00:05
Футбол

Бывшая российская футболистка умерла в 21 год

Обновлено вчера в 21:58
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Стрелок из Огайо убил свою сестру

Коннор Беттс, устроивший стрельбу в Дейтоне (штат Огайо), убил и свою сестру Меган. Об этом сообщило издание Cincinnati.com.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

России предсказали скорые ухудшения в экономике

Техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста имени Столыпина.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Кемерове мужчина пропал с двумя маленькими детьми

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Политика

Кличко вслед за Порошенко покинул Украину

Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину, сообщила в Facebook журналистка Ирина Каспарова.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:30
Экономика

Была канава — стала река: как предприниматели землю выкупали

Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Появился в продаже ZTE 5G-смартфон

Обновлено в 01:39
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Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено вчера в 14:55
Авто

На тестах замечен гибридный Hyundai Elantra GT PHEV

Hyundai Elantra GT, известная на некоторых рынках под названием i30, на днях была замечена фотошпионами на дорогах США.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
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Петр Авен: «Федун - святой человек»

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
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Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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