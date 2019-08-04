Футбол
Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»Евро-футбол.ру 11:52
Футболисты справлялись с этим, так что смысла не было никого менять. Мы и в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или проблемы, то вопросов нет, но так как они молчали и молча делали свою работу, то я не видел смысла в этом.
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Главный тренер «Арсенала» прокомментировал единственную замену в матче против «Тамбова»
Тульская служба новостей12:10
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