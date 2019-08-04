Футбол

Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»Евро-футбол.ру 11:52

Футболисты справлялись с этим, так что смысла не было никого менять. Мы и в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или проблемы, то вопросов нет, но так как они молчали и молча делали свою работу, то я не видел смысла в этом.
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Черевченко: «Заменами не хотели ломать игру. У „Тамбова“ были моменты только со стандартов»

Sport24.ru11:53

Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче с «Тамбовым»

Газета.Ru13:43

Черевченко отметил, что «Арсенал» хорошо сыграл в обороне в матче с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс11:39

Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»

Евро-футбол.ру11:52

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал единственную замену в матче против «Тамбова»

Тульская служба новостей12:10

Игорь Черевченко: «После матча в Баку у „Арсенала“ был удар по самолюбию»

Матч ТВ09:29

Игорь Черевченко: «После матча в Баку у „Арсенала“ был удар по самолюбию»

Sportbox.RU09:29
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Экономика

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Интернет

Роскачество советует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют при работе на ноутбуках помнить об элементарных правилах, которые смогут защитить информацию и противостоять взлому хакеров.
Обновлено 02 августа в 04:58
Происшествия

Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб

Обновлено в 17:46
Происшествия

В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы

Обновлено в 05:57
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Приамурье хотят запретить жить в аварийных домах

Власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными.
Обновлено в 11:36
Политика

Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес

Кара Делевинь обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон

26-летняя британская модель Кара Делевинь в течение нескольких лет состояла в романтических отношениях с 29-летней американской актрисой Эшли Бенсон, получившей широкую популярность благодаря съемкам в сериале «Сверхъестественное».
Обновлено в 10:42
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Хоккей

«Спартак» обыграл «Маунтфилд» в товарищеском матче

Московский хоккейный клуб "Спартак" по буллитам обыграл чешский "Маунтфилд" на товарищеском турнире Mountfield Cup.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Наука

В Канаде нашли останки «Ктулху»

Обновлено 02 августа в 04:29
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Культура

Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Политика

Текущая неделя стала провальной для котировок американской сои

Заявление Трампа развеяло надежды на скорое возвращение американской сои на китайский рынок и вызвало новый обвал котировок.
Обновлено в 16:00
Космос

Эксперты прогнозируют конец света 12 августа

Согласно недавно проведенным исследованиям, со стороны Венеры к Земле направляется подозрительный объект внушительных размеров, который столкнется с нашей планетой 12 августа.
Обновлено в 11:14
Экономика

Бизнес дата-центров растет за счет государства и иностранных компаний

Выручка дата-центров "Ростелекома" увеличилась на 30%, до 2023 г. компания намерена сохранить такой темп роста, сообщил представитель оператора.
Обновлено в 17:21
Хоккей

СКА уступил «Сочи» на Sochi Hockey Open

Обновлено в 13:10
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника; тренер. Сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанибинский «Памир».
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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