Футбол
Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»Евро-футбол.ру 11:52
Футболисты справлялись с этим, так что смысла не было никого менять. Мы и в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или проблемы, то вопросов нет, но так как они молчали и молча делали свою работу, то я не видел смысла в этом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал единственную замену в матче против «Тамбова»
Тульская служба новостей12:10
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Экономика
«Р-фарм» теснит иностранцев
По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 22:15
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Экономика
Регионы вдохнут Ozon
Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Обновлено в 10:30
Кино
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:39
Общество
Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 21:31
Общество
Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега
Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено в 20:49
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Футбол
Гаттузо отказался возглавить «Нант»
Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отказался возглавить "Нант", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:17
Экономика
Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено в 18:21
Авто
Suzuki Jimny сразился в дрэге с самыми мощными кроссоверами
Bentley Bentayga, самый быстрый внедорожник в мире, является обладателем 6,0-литрового твин турбо W12, который выдает 635 л.с. мощности.
Обновлено в 13:01
Политика
Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце
Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера
В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Экономика
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию
Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09