Футбол

Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»Евро-футбол.ру 11:52

Футболисты справлялись с этим, так что смысла не было никого менять. Мы и в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, что если кто-то будет чувствовать недомогание или проблемы, то вопросов нет, но так как они молчали и молча делали свою работу, то я не видел смысла в этом.
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Черевченко: «Заменами не хотели ломать игру. У „Тамбова“ были моменты только со стандартов»

Sport24.ru11:53

Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче с «Тамбовым»

Газета.Ru13:43

Игорь Черевченко: «После матча в Баку у „Арсенала“ был удар по самолюбию»

Матч ТВ09:29

Черевченко: «Не было смысла никого менять до 80-й минуты»

Евро-футбол.ру11:52

Черевченко отметил, что «Арсенал» хорошо сыграл в обороне в матче с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс11:39

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал единственную замену в матче против «Тамбова»

Тульская служба новостей12:10

Игорь Черевченко: «После матча в Баку у „Арсенала“ был удар по самолюбию»

Sportbox.RU09:29
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Экономика

«Р-фарм» теснит иностранцев

По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера

«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие

Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией

"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 22:15
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Экономика

Регионы вдохнут Ozon

Онлайн-ритейлер продвинется за счет «Обуви России» Ozon, пытаясь усилить свое присутствие в регионах, планирует до конца 2019 года открыть до 470 новых пунктов выдачи заказов — в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии

Обновлено в 10:30
Кино

Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде

Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:39
Общество

Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 21:31
Общество

Ортопед дал советы по выбору кроссовок для бега

Покупать кроссовки медик советует в конце дня, когда ноги немного отекают.
Обновлено в 20:49
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Футбол

Гаттузо отказался возглавить «Нант»

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отказался возглавить "Нант", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 20:17
Экономика

Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено в 18:21
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Обновлено в 05:03
Авто

Suzuki Jimny сразился в дрэге с самыми мощными кроссоверами

Bentley Bentayga, самый быстрый внедорожник в мире, является обладателем 6,0-литрового твин турбо W12, который выдает 635 л.с. мощности.
Обновлено в 13:01
Политика

Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце

Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Обновлено в 17:35
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Барселона» обыграла «Арсенал» в матче за Кубок Гампера

В матче за Кубок Гампера «Барселона» обыграла «Арсенал» со счётом 2:1 и стала обладателем трофея.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей

По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Экономика

Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию

Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».
Обновлено в 08:09
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника; тренер. Сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанибинский «Памир».
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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