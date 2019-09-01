Футбол

ЧемпионатЧемпионатЧеревченко: «Арсенал» глупо пропустил два гола в матче с ЦСКА

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение со счётом 1:2 в домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
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