Футбол
Черчесова наградили Саксонским орденом святого ГеоргияЧемпионат вчера в 16:15
Российский специалист Станислав Черчесов получил Саксонский орден святого Георгия за заслуги во главе национальной команды России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба РФС. Торжественное мероприятие состоялось 1 февраля в Дрездене.
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Расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире.
— Станислав Черчесов, футболистURA.Ru вчера в 18:12
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