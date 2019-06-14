Футбол
Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молодРИА Новости 04:07
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что он ещё слишком молод для написания биографической книги, для этого, по мнению специалиста, "надо созреть".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД
Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Кино
Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира
Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Авто
Новый электрокросс Fisker анонсирован тизером
Судя по тизерам, электрокросс получит встроенный в стойку сигнал поворота.
Обновлено в 04:29
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегором
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил способ справиться с вредными выбросами в атмосферу.
Обновлено вчера в 00:47
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.
Обновлено в 04:11
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43