Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молодРИА Новости 04:07

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что он ещё слишком молод для написания биографической книги, для этого, по мнению специалиста, "надо созреть".

Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молод

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Политика Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

Кино Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Армия и оружие Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.

Авто Новый электрокросс Fisker анонсирован тизером Судя по тизерам, электрокросс получит встроенный в стойку сигнал поворота.

Религия Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Футбол Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Экономика Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил способ справиться с вредными выбросами в атмосферу.

Политика Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Армия и оружие СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".

Шоу-бизнес Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.

Технологии Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.