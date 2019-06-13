Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молодРИА Новости 04:07

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что он ещё слишком молод для написания биографической книги, для этого, по мнению специалиста, "надо созреть".

Черчесов заявил, что для биографической книги он ещё слишком молод

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