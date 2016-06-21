Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал состав команды на два сентябрьских матча отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Готовиться к важнейшим осенним играм будут, в том числе пять зенитовцев.

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

Экономика «Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухих грузов. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Кино Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Шоу-бизнес Азербайджанка затмила всех своей красотой на красной дорожке «Новой волны» Представительница Азербайджана на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" Айсель Мамедова затмила всех своей красотой на красной дорожке в день открытия проекта, сообщает Sputnik Азербайджан.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Армия и оружие Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.

Футбол Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом» Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.

Политика Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы Американский сенатор Рон Джонсон не обращался в посольство РФ в Вашингтоне и не информировал о намерении посетить Россию.

Политика Меркель рассказала об отношении стран G7 к возвращению России Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что среди стран-участниц G7 есть те, кто выступает за возвращение России в организацию.

Гаджеты В США усомнились в способности Apple уйти из Китая Компания Apple вряд ли сможет полностью вывести производство iPhone из Китая, учитывая тот факт, что на перенос 5-7% производства ей понадобится полтора года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза.

Происшествия В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.

Политика Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.

Происшествия Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Футбол Стало известно будущее тренера «Динамо» Хохлова Стало известно, какое будущее ждет Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера "Динамо", передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин критически отнесся к избраннице 20-летнего сына Валерии В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.

Происшествия На «Планерной» на рельсы упал человек В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.