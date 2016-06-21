Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал состав команды на два сентябрьских матча отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Готовиться к важнейшим осенним играм будут, в том числе пять зенитовцев.

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

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