Футбол
МР7.руЧерчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал состав команды на два сентябрьских матча отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Готовиться к важнейшим осенним играм будут, в том числе пять зенитовцев.
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Авто
Китайская марка GAC запустила продажи дешёвого аналога Toyota Camry
Газета DAILY 14:01
Футбол
«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит
Спорт-Экспресс 07:08
Космос
На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»
Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Пострадавшие при взрыве в Находке находятся в реанимации
Двое пострадавших в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в жилом доме в приморском городе Находка находятся в отделении реанимации.
ТАСС 05:20
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Общество
Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака
Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, сообщает Associated Press. Причиной смерти модельера стал рак молочной железы.
Lenta.ru 18:25
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат.
Взгляд.ру 10:55
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Чемпионат 08:00
Наука
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
РИА Новости 08:58
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Происшествия
На «Планерной» на рельсы упал человек
В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.
Вести.Ru 19:10
Музыка
A$AP Rocky снялся в новом клипе в образе Babu$hka Boi
Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) опубликовал тизер своего нового клипа.
Телеканал 360° 13:18
Транспорт
В Шереметьево могут сократить число голосовых объявлений
Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой сократить число голосовых объявлений на территории аэропорта Шереметьево.
Газета.Ru 19:33
Политика
Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 07:25
Кино
Кит Харингтон сыграет супергероя из киновселенной Marvel
Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», примет участие в съемках одной из картин студии Marvel «Вечные».
ТК Звезда 24 августа в 18:50
Футбол
«Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром»
Игроки «Олимпиакоса» вылетели из Греции на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Спорт-Экспресс 04:16
Космос
Трещины на Солнце заставили волноваться астрономов
iReactor 05:27
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Футбол
Лучший гол 7-го тура РПЛ. Кто его забил
Марио Фернандес забивает во втором туре подряд.
Спорт-Экспресс 15:50
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35