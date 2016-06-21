Футбол
МР7.руЧерчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал состав команды на два сентябрьских матча отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Готовиться к важнейшим осенним играм будут, в том числе пять зенитовцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Теннис
Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Игры
Blizzard опубликовала список известных багов WoW Classic
Игромания.ру 15:47
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Трамп поспорил с лидерами G7 из-за возвращения России
Газета.Ru вчера в 21:40
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.
РБК 18:13
Происшествия
Глава района в Тверской области попал в ДТП
Московский Комсомолец 15:07
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Армия и оружие
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.
РБК 13:55
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан
Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.
Моссовет 06:43
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Футбол
Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.
RT на русском 10:35
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Футбол
Миятович о Неймаре: «Он должен приехать в Мадрид»
Экс-форвард и бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре.
Sports.ru 17:14
Авто
Китайская марка GAC запустила продажи дешёвого аналога Toyota Camry
Новая модель от китайской компании создана как более доступный вариант бизнес-седана Toyota Camry.
Газета DAILY 14:01
Футбол
Панченко: надоело бороться с «Динамо» за выживание
Каждый игрок хочет играть в национальной команде. Надоело бороться с «Динамо» за выживание.
Чемпионат 17:51