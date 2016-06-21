Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обнародовал состав команды на два сентябрьских матча отбора к Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Готовиться к важнейшим осенним играм будут, в том числе пять зенитовцев.

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Теннис Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Экономика Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.

Авто Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.

Армия и оружие Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.

Технологии Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Здоровье Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах» Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Политика В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.

Футбол Семак прокомментировал последние результаты «Зенита» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.

Политика Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Авто Китайская марка GAC запустила продажи дешёвого аналога Toyota Camry Новая модель от китайской компании создана как более доступный вариант бизнес-седана Toyota Camry.