Футбол

Баринов вызван в сборную РоссииЧемпионат 07:21

Казахстан — Россия
24 марта
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Тренерский штаб сборной России сегодня, 22 марта, принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане.
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