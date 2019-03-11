Футбол

Черчесов вызвал в сборную России Дзюбу и КузяеваМойка78 вчера в 06:44

В состав сборной включили нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева, а также полузащитников Далера Кузяева и Магомеда Оздоева. Кроме Лунева, защищать ворота российской сборной будут Маринато Гилерме из «Локомотива» и Антон Шунин из «Динамо».
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Черчесов назвал состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Казахстана

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Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

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«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2

Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Общество

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Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
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Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

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Обновлено в 04:02
Политика

В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть выписан штраф.
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Банк России выпустил монету с изображением Крымского моста

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Происшествия

Спасенная из захламленной квартиры в Москве девочка начала говорить

Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки, спасенной из захламленной квартиры.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Екатеринбурге уволены полицейские, скрывавшие свою недвижимость

У надзорного органа возникли претензии к полицейским из-за того, что они скрыли свои доходы и имущество.
Обновлено в 09:47
Общество

Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Экономика

Законопроект о пересчете пенсий Госдума приняла в первом чтении

Правительственный законопроект, направленный на изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 05:36
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Спорт

Мамаев встретился с женой в СИЗО

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что навестила футболиста в СИЗО.
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В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков

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Обновлено в 08:12
Политика

Совет федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

Принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях может быть отклонен на заседании Совета федерации (СФ), которое состоится в среду, 13 марта, сообщила «Интерфаксу» сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 08:48
Политика

Фото с ретирующимся с митинга Порошенко в Киеве назвали фейком

Обновлено в 09:31
Политика

В Кремле оценили заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

Обновлено в 05:34
Происшествия

В администрации Рязани идут обыски и задержания

Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости информированный источник в соответствующих структурах региона.
Обновлено в 05:25
Общество

Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов

В России избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Обновлено в 09:39
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия

Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова

Обновлено в 09:48
Происшествия

Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8

В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Британскую сиделку Стивена Хокинга лишили лицензии за непорядочность

Обновлено в 09:03
Политика

Украинские националисты облили кровью здание НАБУ

Националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток

Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Политика

Предвыборный штаб Порошенко прокомментировал слухи о его алкоголизме

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Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

Все американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, написал в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
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Экономика

Чемезов оценил рост ВВП России от цифровизации экономики

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценил, какой прирост ВВП России до 2025 года обеспечит цифровизация экономики.
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Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринте на 1,2 километра классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
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Отток капитала из России с начала 2019 года увеличился в два раза

Напомним, в 2018 году чистый вывоз капитала из России составил $67,5 млрд, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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