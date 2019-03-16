Футбол

Черчесов вызвал на матчи отбора завершившего карьеру в сборной ЖирковаРоссийская газета вчера в 17:47

Через три дня команда сыграет в Астане с Казахстаном. Жирков провел за сборную 87 матчей, в которых забил два мяча. После ЧМ-2018 защитник заявил о завершении выступлений в национальной команде.
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Победа ЦСКА, бронза в биатлонной эстафете, Жирков в сборной России, «МЮ» вылетел из Кубка Англии и другие новости утра

Sports.ru00:10

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1, 16 марта 2019, обзор матча

Чемпионатвчера в 18:24

Жирков вызван в сборную России

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

Президент «Зенита»: Жирков со своим опытом будет полезен сборной России

РИА Новостивчера в 15:25

Президент «Зенита» считает, что нынешняя форма Жиркова позволяет ему помочь сборной России

ТАССвчера в 16:24

«Ветеран» сборной России вызван на отборочные матчи Евро-2020

Газета.Ruвчера в 15:15

Жирков вызван в сборную России. В этом сезоне он сыграл в двух матчах

Sport24.ruвчера в 15:35
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Обновлено вчера в 14:05
Хоккей

«Тампа» победила «Вашингтон» в НХЛ, Овечкин оформил дубль

Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Тампы». Хет-триком отметился форвард хозяев Алекс Киллорн.
Обновлено в 01:19
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Социальная сеть Facebook удалила за сутки около 1,5 млн видеозаписей, на которых был запечатлён теракт в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Макрон заявил, что протестующие хотят уничтожить Францию

Глава французского государства Эммануэль Макрон назвал участников движения "желтых жилетов" людьми, которые хотят уничтожить Францию.
Обновлено в 01:21
Происшествия

AP: во время протестов в Никарагуа задержали более 100 человек

Более 100 человек задержали в субботу в столице Никарагуа при попытке провести манифестацию с призывом к освобождению всех заключенных за участие в акциях протеста, которые начались в апреле 2018 года.
Обновлено в 00:47
Политика

Байден оговорился об участии в выборах президента США в 2020 году

Предстоящие в ноябре 2020 года выборы президента США станут самыми важными за последние 100 лет, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Более 40 человек стали жертвами наводнений в Индонезии

Как минимум 42 человека погибли в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа.
Обновлено вчера в 22:02
Космос

На космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС

На космодроме Восточный открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие

Американский военный самолет провел разведку над Чукоткой

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Пентагон приобретет 10 тыс. ракет против России

Министерство обороны США планирует закупить более 10 тыс. управляемых ракет, чтобы в будущем иметь возможность нанести удар по России и Китаю.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

Соединенные штаты находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников, считает издание CounterPunch.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Опрос показал отношение украинцев к жителям России

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на «радикальную русофобию» со стороны украинских властей, отношение украинцев к России улучшается.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Два человека пострадали в крупном пожаре в Челябинске

Пожар, охвативший площадь в 150 кв. м, произошел в ночь на воскресенье в двухэтажном жилом доме в Челябинске.
Обновлено в 00:53
Экономика

В России могут ввести новый налог с зарплаты

Как сообщил ToDay News Ufa источник, новый налог с зарплаты в размере 6% будет направлен на формирование индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Восточнее Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 15 марта в 19.41 по местному времени к востоку от побережья Камчатки, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено 15 марта в 16:30
Шоу-бизнес

Пиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии артистки.
Обновлено 15 марта в 09:08
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Снижение стоимости визы подогрело интерес россиян к путешествиям в США

Многократная виза в США на три года вновь стала стоить 160 долларов.
Обновлено в 00:33
Общество

В Магадане стая бродячих собак покусала ребенка

Стая собак набросилась и покусала пятилетнего ребенка в городском парке Магадана, мальчика прооперировали медики, сообщает в воскресенье правительство региона.
Обновлено в 01:55
Политика

Климкин назвал «мегавызовом» отъезд украинцев в другие страны

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью «Радио Культура» заявил, что тот факт, что украинцы вынуждены покидать страну и работать за границей, является «мегавызовом».
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Пенкин: Началова жаловалась на сильную боль

Читайте подробнее: «Смерть Юлии Началовой вызвала ранка на ноге».
Обновлено в 01:41
Общество

Соседи затравили ребенка за отправленное президенту письмо

12-летняя школьница написала в письме президенту, что школу в ее деревне закрыли и детям приходится ходить в соседнюю.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Депутат Госдумы Белоусов задержан за взятку в 3 млрд рублей

В пятницу, 15 марта, стало известно о задержании депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого подозревают в получении взятки почти в 3,5 миллиарда рублей, пишет "Интерфакс".
Обновлено 15 марта в 06:57
Спорт

Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира

Обновлено вчера в 18:44
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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