Футбол

Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроковОреанда-Новости 14:34

Казахстан — Россия
завтра
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов. Главного тренера сборной России ответил на критику в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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