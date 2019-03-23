Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроковОреанда-Новости 14:34

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов. Главного тренера сборной России ответил на критику в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020.

Спорт день за днем

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Спорт Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Общество «Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».

Происшествия Крупный ТЦ эвакуировали в Москве На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27 В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.

Гаджеты Главный дизайнер Apple объяснил популярность наушников AirPods Главный дизайнер американской компании Apple Джонни Айв рассказал, чем обусловлена невероятная популярность AirPods.

Космос Зафиксирован резкий рост солнечной активности Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.

Космос Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.

Происшествия В Мали неизвестные убили более ста человек Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Общество Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

Экономика Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Футбол Главный футбольный карикатурист мира изобразил воспитанника «Зенита» Один из известнейших футбольных карикатуристов Омар Момани изобразил на рисунке нападающего "Крыльев Советов" и сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.