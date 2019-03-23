Футбол
Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроковОреанда-Новости 14:34
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов. Главного тренера сборной России ответил на критику в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Единоборства
Чудинов досрочно победил Нуерланга
Обновлено в 15:42
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:30
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Общество
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
Крупный ТЦ эвакуировали в Москве
На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27
В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Главный дизайнер Apple объяснил популярность наушников AirPods
Главный дизайнер американской компании Apple Джонни Айв рассказал, чем обусловлена невероятная популярность AirPods.
Обновлено в 13:49
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено 21 марта в 06:28
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров
Обновлено в 14:02
Происшествия
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
США считает российские крейсеры самыми смертоносными в мире
Отмечается, что российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала
Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Рикардо Эссати Андрелло, являющегося фигурантом расследования о сокрытии случаев педофилии среди священников, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Обновлено в 09:22
Экономика
Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях
Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено в 10:25
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Футбол
Главный футбольный карикатурист мира изобразил воспитанника «Зенита»
Один из известнейших футбольных карикатуристов Омар Момани изобразил на рисунке нападающего "Крыльев Советов" и сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.
Обновлено в 15:36
Политика
Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть
Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 13:02