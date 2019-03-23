Футбол
Черчесов: выстраиваю игру команды, отталкиваясь от качеств игроковОреанда-Новости 14:34
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на обвинения в использовании примитивных навесов, он заявил, что выстраивает игру команды, отталкиваясь от качеств футболистов. Главного тренера сборной России ответил на критику в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем к Евро-2020.
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