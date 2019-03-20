Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с БельгиейRT на русском 09:55

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.

Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией

Энергетика Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.

Наука Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.

Происшествия Полиция Якутска расследует случаи хулиганства в торговых точках города Ранее ряд федеральных и региональных СМИ сообщил о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Киргизии.

Общество В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.

Происшествия ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.

Политика Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня подал в отставку с занимаемой должности.

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Суд в Петербурге признал Владимира Барсукова виновным в организации "тамбовской" ОПГ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Политика Украина ввела новые санкции против России Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.

Финансы Банк «Санкт-Петербург» секьюритизирует ипотеку на сумму до 10 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" во втором полугодии 2019 года планирует секьюритизировать ипотечные бумаги на сумму до 10 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Константин Баландин.

Происшествия Полиция застрелила двух россиян на Бали Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Общество Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.

Экономика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Происшествия Водитель сбил бывшую супругу из-за запрета встречаться с дочерью За рулем автомобиля, как утверждает сама женщина, находился ее экс-супруг, с которым у нее натянутые отношения и который давно угрожал ей из-за нежелания уступать родительские права на дочь.

Происшествия На челябинском кладбище расстреляли двух мужчин В Челябинске на Успенском кладбище произошла вооруженная разборка, в результате чего были расстреляны двое мужчин.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).