Футбол
Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с БельгиейRT на русском 09:55
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
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