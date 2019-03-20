Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с БельгиейRT на русском вчера в 09:55

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.

Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией

Футбол Черчесов ответил на слова Уткина о влиянии на футболистов через агента Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на высказывания журналиста Василия Уткина, который заявил, что наставник может влиять на игроков через своего агента Алана Агузарова.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Политика Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Происшествия Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой откладывали трижды Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.

Политика Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Посол США в Киеве Мари Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список «неприкасаемых» лиц.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Спорт Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.

Футбол Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии из-за травмы спины Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 20-летний футболист покинул расположение национальной команды в связи с травмой спины.

Шоу-бизнес Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.

Политика Порошенко обвинил Россию в сдерживании развития киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно Россия виновата в медленном развитии киевского метрополитена.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Общество Проект «Сахалинское долголетие» начнет работу с областного центра В качестве пилотного города для Сахалинского долголетия был выбран областной центр.

Авто Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Музыка Сергей Шнуров намекнул на распад группы «Ленинград» Музыкант Сергей Шнуров анонсировал последний гастрольный тур группы «Ленинград».

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.