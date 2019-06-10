Футбол
Черчесов высказался о сборной КипраМедиаКорСеть 08:45
Главный тренер сборной Египта по футболу Станислав Черчесов высказался о команде Кипра, с которой в ближайшее время сразятся его подопечные. Отборочный матч пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде, пишет RT.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
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Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
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Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
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Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
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У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова
В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
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В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
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Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
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Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
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Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
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Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Спорт
Уайлда не допускают до соревнований. Сноубордист уверяет, что здоров
Федеральное медико-биологическое агентство отказалось выдать допуск сноубордисту Вику Уайлду, сославшись на то, что у спортсмена проблемы со здоровьем.
Обновлено в 17:59
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Авто
Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году
Как сообщил глава фирмы Акира Марумото (Akira Marumoto), первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
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Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
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Астрономы раскрывают химическую структуру протопланетного диска Oph-IRS 67
Астрономы считают, что окончательный состав планет зависит от химического процесса, происходящего внутри диска.
Обновлено в 10:15
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
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«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и сравнял счёт в серии
"Бостон Брюинз" сумел сравнять счёт в финальной серии Кубка Стэнли (3-3), в шестом матче переиграв "Сент-Луис Блюз" — 5:1.
Обновлено в 03:22
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
На "Арене Львов" завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2020 года между сборной Украины и команды Люксембурга.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма
В понедельник, 10 июня, стало известно, что в Петербург на парад, посвящённый Дню Военно-Морского Флота, придёт корабль «Василь Быков», базирующийся в Севастополе.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Как прошла церемония открытия юбилейного, 30-го «Кинотавра»
Константин Хабенский на открытии 30-го «Кинотавра» поддержал «неудобного журналиста»
Обновлено в 12:29