Футбол
Черчесов высказался о сборной КипраМедиаКорСеть 08:45
Отборочный матч пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде, пишет RT. Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ»
Обновлено в 10:18
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Происшествия
МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:31
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Лавров пообещал сокрушительный ответ террористам от России и Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Сирия не оставят атаки террористов без сокрушительного ответа.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой
Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик
Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель
Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Транспорт
Щит-гигант для проходки метро привезут в Москву из Китая
До конца июля для строительства метро в столицу прибудет тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров — его доставят из Китая.
Обновлено в 09:15
Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера показала подтянутую фигуру в купальнике
51-летняя актриса Оксана Фандера продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.
Обновлено в 05:57
Политика
СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих", которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Авиакомпания «Победа» пожаловалась на задержки рейсов из «Внуково» в итальянские Пизу и Бергамо из-за действий таможенных служб аэропорта.
Обновлено в 08:39
Наука
Химики изучили поведение кислоты в космосе
В космосе кислоты не обязательно взаимодействуют с водой, и, соответственно, не обязательно образовывают едкие растворы.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Под Саратовом пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
По данным следствия, 29 мая семилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой, а спустя четверо суток тело ребенка нашли в старом холодильнике, который стоял на улице и дверца которого открывалась только снаружи.
Обновлено в 09:10