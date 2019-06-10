Черчесов высказался о сборной КипраМедиаКорСеть 08:45

Отборочный матч пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде, пишет RT. Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.

Происшествия РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

Происшествия МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Происшествия Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Общество Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Армия и оружие Лавров пообещал сокрушительный ответ террористам от России и Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Сирия не оставят атаки террористов без сокрушительного ответа.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Шоу-бизнес Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.

Здоровье Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.

Энергетика Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Транспорт Щит-гигант для проходки метро привезут в Москву из Китая До конца июля для строительства метро в столицу прибудет тоннелепроходческий щит диаметром 10 метров — его доставят из Китая.

Политика СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих", которое находится возле Кипра для проведения бурения шельфа.

Происшествия Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково» Авиакомпания «Победа» пожаловалась на задержки рейсов из «Внуково» в итальянские Пизу и Бергамо из-за действий таможенных служб аэропорта.

Наука Химики изучили поведение кислоты в космосе В космосе кислоты не обязательно взаимодействуют с водой, и, соответственно, не обязательно образовывают едкие растворы.