Футбол

Черчесов высказался о сборной КипраМедиаКорСеть 08:45

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Отборочный матч пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде, пишет RT. Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
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