Футбол

Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в маеСпорт-Экспресс 04:55

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России. 21-летний форвард забил три гола в четырех майских встречах. В сезоне 2018/19 на счету Чалова 15 голов в 30 матчах премьер-лиги.
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Чалов получил приз от РПЛ на тренировке сборной

Матч ТВ05:01

Чалов получил приз от РПЛ на тренировке сборной

Sportbox.RU05:01

Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в мае

Спорт-Экспресс04:55
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