Футбол
Черчесов вручил Чалову награду лучшего игрока премьер-лиги в маеСпорт-Экспресс 04:55
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России. 21-летний форвард забил три гола в четырех майских встречах. В сезоне 2018/19 на счету Чалова 15 голов в 30 матчах премьер-лиги.
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