Футбол

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире
Российская газета
12:19

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам 2018 года. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов занял четвертое место.
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