Футбол

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 года
Газета.Ru
13:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Роберто Мартинес
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Начиная с 2016 года является главным тренером сборной Бельгии. Ранее также работал в валлийском клубе «Суонси Сити» и английских «Уигане» и «Эвертоне».
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