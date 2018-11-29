Футбол
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 года
Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 годаГазета.Ru13:30
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.
Газета.Ru13:30
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