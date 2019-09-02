Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы национальной команды на победу в рамках чемпионата мира.

Черчесов верит в победу сборной России на чемпионате мира

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