Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛRT на русском вчера в 17:36

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ

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