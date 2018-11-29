Футбол

Черчесов уступил только тренерам-медалистам
Нева Спорт
16:27

Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), расположив Черчесова на четвёртом месте. Напомним, под его руководством сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где по пенальти уступила хорватам.
Нева Спорт16:27

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Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге тренеров сборных по версии IFFHS

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Черчесов занял четвертое место в списке лучших тренеров сборных в 2018 году

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Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS

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Черчесов попал в четверку лучших тренеров сборных в 2018 году

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Черчесов – в топ-4 лучших тренеров сборных в 2018 году по версии IFFHS

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Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных по версии IFFHS

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