Черчесов: стеснительные в футбол не играютЧемпионат 04:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

Черчесов: стеснительные в футбол не играют

Армия и оружие В США оценили модернизированный Ту-22М3М Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.

Происшествия Полиция в Тюмени задержала хранившего дома боеприпасы студента Сотрудники полиции задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который хранил дома боеприпасы.

Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Путин призвал переосмыслить роль доллара США Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.

Происшествия Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.

Экономика Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Транспорт Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов Проезд по петербургскому Западному скоростному диаметру (ЗСД) подешевел на 50 процентов. Эта акция рассчитана в первую очередь на дачников.

Политика К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.

Игры Google Stadia станет доступен в ноябре по цене $10 в месяц В 2020 году станет доступен пакет Stadia Base, в котором необходимо будет платить за каждую игру по отдельности без ежемесячных платежей, что выгодно для пользователей, постоянно играющих в ограниченное количество игр или редко играющих.

Политика Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан» Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Авто Последний Saab 9-3 выставлен на аукцион NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Политика Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.

Происшествия В Киевской области пропал самолет Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.

Общество Чиновники в Сургуте сэкономят 7 млн рублей, питаясь школьными обедами Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания.

Происшествия В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.

Происшествия Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Политика Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода «Северный поток-2», с рейдерским захватом.

Космос Уфологи: Земля находится под контролем инопланетян За долгие годы пришельцы успели установить контроль над Землей, но эта информация скрывается от общественности.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.