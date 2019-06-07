Футбол
Черчесов: стеснительные в футбол не играютЧемпионат 04:23
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
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