Футбол

Черчесов: стеснительные в футбол не играютЧемпионат 04:23

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к домашним отборочным матчам Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.
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