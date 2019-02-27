Футбол
Черчесов стал обладателем «Серебряной лани» в номинации «Тренер года»Советский спорт 06:30
В Олимпийском комитете России вручили Серебряную лань 10 спортсменам. Лучшим тренером стал наставник сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого национальная команда впервые в истории вышла в финала чемпионата мира.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
ВВС Пакистана сбили два индийских самолета
Обновлено в 02:02
Политика
Украина пересмотрит правила отбора на «Евровидение» из-за скандала
Правительство Украины поручило изменить правила национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение» из-за скандала.
Обновлено в 06:45
Экономика
Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей
Президент России Владимир Путин распорядился освободить от уплаты НДФЛ участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».
Обновлено в 06:42
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Российский гонщик Сергей Сироткин вернулся в команду «Формулы-1» Renault на позицию резервного пилота.
Обновлено в 06:18
Экономика
Белоруссия попросила у России кредит на $600 млн
Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
Обновлено в 06:46
Политика
Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибыли к месту проведения встречи
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли в среду к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоится первая с июня прошлого года встреча, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 06:24
Политика
Из-под действия закона о фейках предложили вывести СМИ
Традиционные СМИ предложили вывести из-под действия закона, запрещающего распространение фейковых новостей.
Обновлено в 06:08
Общество
Умер бывший барабанщик группы The Cure Энди Андерсон
Обновлено в 06:10
Общество
Ди Каприо призвал освободить косаток в Приморье
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия
Еще два полка создадут в Двадцатой армии Западного военного округа. Усиление ЗВО – это реакция на действия членов НАТО, уточнил Шойгу.
Обновлено в 06:35
Финансы
Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей
Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В ЛДПР извинились перед школьником-героем за бракованный сухпаек
Брянское отделение ЛДПР извинилось перед мальчиком, спасшим тонущего третьеклассника, за бракованный сухой паек, который ему вручили вместе с другими подарками.
Обновлено в 05:49
Политика
Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак
Заявление представителя Кремля стало ответом на вопрос журналистов, действительно ли американские хакеры совершили кибератаку против России, и могут ли США влиять на работу Интернета в России.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Вскрытие подтвердило самоубийство Игоря Малашенко
Во вторник, 26 февраля, криминалисты обнародовали предварительные результаты вскрытия тела одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, о смерти которого стало известно в минувший понедельник.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8%
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже, следует из списка поручений главы государства после послания Федеральному собранию.
Обновлено в 02:51
Экономика
РНФ приостановил выплату грантов ученым
В письме говорится, что взнос должен быть перечислен после заключения соглашения между Министерством науки и высшего образования России и РНФ, но оно еще не подписано.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На вокзале в Каире взорвался поезд
Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Госпитализирован пародист Песков
Обновлено в 02:50
Политика
Песков назвал абсурдом утверждения о контрабанде запчастей на Украину
В Кремле считают, что утверждения о якобы контрабандных поставках комплектующих для военной техники на Украину из России звучат абсурдно - продукция двойного назначения находится под спецконтролем.
Обновлено в 05:22
Футбол
«Спартак» проводит расследование после публикации оскорбительного материала
Неизвестный получил доступ к администрированию официального сайта московского "Спартака" и опубликовал на портале материал оскорбительного характера, следует из заявления футбольного клуба.
Обновлено в 05:55
Путешествия
АТОР: туры на мартовские и майские каникулы подорожали за год на 10%
Туристические путевки на мартовские и майские праздники в среднем подорожали у отечественных туроператоров на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Военные ЛНР задержали украинского диверсанта
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Общество
Житель Москвы выплатил 150 млн рублей алиментов
После ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации житель Москвы оплатил задолженность по алиментам на сумму 150 млн рублей.
Обновлено в 05:49
Политика
Пригожин посоветовал властям Украины искать не музыкантов, а мозги
«Искать нужно не замену музыкантам на «Евровидение», а мозги», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя сообщения о том, что Киев нашел нового претендента на участие в «Евровидении».
Обновлено в 04:12
Экономика
Акимов поручил подготовить проект самой северной железной дороги
Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа подготовить проект строительства самой северной железной дороги в России.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин и Медведев отдали без конкурсов контракты на 397 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев только за один год распорядились без конкурсов заключить контракты на общую сумму в 397 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Укравшего 100 тысяч долларов погрузчика задержали в «Шереметьево»
Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту «Шереметьево» водителя погрузчика, его подозревают в краже 100 тысяч долларов из посылки, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15