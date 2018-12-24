Футбол
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кого из вратарей он бы выбрал как наставник - Игоря Акинфеева или себя. "Отдал бы предпочтение Акинфееву", - заявил Черчесов в интервью RT.
Газета.Ru08:14
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