Футбол
Черчесов советует не доверять девушек ДзюбеГазета.Ru 08:26
Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле. Во время финала Лиги чемпионов "Тоттэнхэм" - "Ливерпуль" (0:2) на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
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«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
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По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
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Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
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Обновлено в 06:17
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Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
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Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море
Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
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ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
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Игровая гарнитура Razer Kraken X стоит 50 долларов
Компания Razer представила игровую гарнитуру Kraken X, которая поступит в продажу до конца июня.
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На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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Политика
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с Россией в энергетике
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Пекина и Москвы по исследованию и разработкам в сфере энергетики.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Летние скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
50%-ные скидки на транспондерные тарифы установлены на проезд легковых автомобилей в сторону развязки с Зеленогорским шоссе и трассой "Скандинавия", за исключением транзитных маршрутов КАД ЮГ - Белоостров и обратно, где льготы уже действуют.
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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
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Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
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Эрнст призвал блокировать иностранные хранилища пиратского контента
Мобильные операторы могли бы заблокировать работу в России пяти крупнейших зарубежных контент-провайдеров CDN, которые снабжают контентом крупнейшие в России пиратские сайты, заявил на сессии ПМЭФ а глава «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 04:19
Политика
Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара США
Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Полиция может опубликовать видео осмотра квартиры журналиста «Медузы»
В полиции проинформировали, что фото, размещённые на сайте главка, сделаны при проведении осмотра места проживания подозреваемого, в арендуемой квартире, расположенной на Вешняковской улице.
Обновлено в 07:26
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Украинская оппозиция объединилась перед выборами в Раду
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Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
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Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Политика
Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00