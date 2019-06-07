Футбол

Черчесов советует не доверять девушек ДзюбеГазета.Ru 08:26

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Во время финала Лиги чемпионов "Тоттэнхэм" - "Ливерпуль" (0:2) на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански. "Ну, девушек Артему доверять нельзя", — цитирует Черчесова "Чемпионат.com".
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