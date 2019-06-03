Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на заменуЧемпионат 03 июня в 11:32
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма не серьезная
Советский спорт03 июня в 11:57
Черчесов - о матче Россия - «Чертаново»: «Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла»
Sport.ru03 июня в 12:14
«Ахметов в последний раз выходит так на замену». Черчесов гоняет сборную перед отборочными матчами
Sport24.ru03 июня в 12:10
Станислав Черчесов - о матче с «Чертаново»: «В футболе без борьбы не бывает, но грубость нужно было убирать»
Спорт-Экспресс03 июня в 11:25
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье
В Дамаск прибыла группа российских врачей
Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Столтенберг высказался о перспективах вступления Украины в НАТО
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет для Украины политику открытых дверей.
Обновлено вчера в 16:08
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Сотрудники Приморских электростей включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
Четыре специалиста Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") включены в Национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Садальский отчитал Познера за интервью с Галкиным
Актер Станислав Садальский раскритиковал беседу телеведущего Владимира Познера с шоуменом Максимом Галкиным.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход
Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
BMW представила новое семейство BMW M8
Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено вчера в 09:32
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31