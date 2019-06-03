Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на заменуЧемпионат 03 июня в 11:32
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили.
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Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма не серьезная
Советский спорт03 июня в 11:57
Черчесов - о матче Россия - «Чертаново»: «Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла»
Sport.ru03 июня в 12:14
«Ахметов в последний раз выходит так на замену». Черчесов гоняет сборную перед отборочными матчами
Sport24.ru03 июня в 12:10
Станислав Черчесов - о матче с «Чертаново»: «В футболе без борьбы не бывает, но грубость нужно было убирать»
Спорт-Экспресс03 июня в 11:25
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Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Неймар сыграет на Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
В Курганской области к лечению рака могут допустить частных инвесторов
Пять частных компаний предлагают внедрить в Курганской области новейшие методы лечения онкозаболеваний.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации
Обновлено в 02:12
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
НАТО и Украина проведут учения в Черном море
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети
Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян
По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Опрос показал отношение россиян к больным шизофренией
Общественный опрос показал, что 38 процентов россиян относятся к психически больным людям с сочувствием, еще 34 процента испытывают жалость, а 26 процентов участников опроса заявили, что боятся таких сограждан.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Инвестиции в золото освободят от НДС
В правительство России внесен законопроект, который освобождает инвестиции в золото от налога на добавленную стоимость (НДС), рассказали «Известиям» в Министерстве финансов.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
Обновлено вчера в 07:11
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Савченко предсказала потерю Донбасса
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41