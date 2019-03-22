Футбол

Черчесов считает, что сборной России не нужен разносНева Спорт 01:45

«Разноса устраивать не надо никогда», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер добавил, что матч получился интересным, и его нужно будет проанализировать. По мнению специалисты, к поражению привело то, что команда позволила Бельгии проводить быстрые атаки.
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Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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