Футбол
Черчесов считает, что сборной России не нужен разносНева Спорт 01:45
«Разноса устраивать не надо никогда», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер добавил, что матч получился интересным, и его нужно будет проанализировать. По мнению специалисты, к поражению привело то, что команда позволила Бельгии проводить быстрые атаки.
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«Разносы в раздевалке случаются. Сегодня — не тот случай». Черчесов после 1:3 от Бельгии
Sport24.ruвчера в 19:10
Станислав Черчесов: «Чтобы играть, как на ЧМ, сборная должна быть со мной месяц»
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