Футбол

Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ
Советский спорт
06:17

Ростов — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
4′
Никола Власич
49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
50′
Александр Зуев
56′
56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
64′
Георгий Щенников
67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
79′
89′
Иван Обляков
90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову. Второе место наставник национальной команды отдал полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Тройку лидеров, по мнению Черчесова, замкнул вратарь Спаратака Александр Максименко.
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