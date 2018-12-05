Футбол
|4′
Никола Власич
|49′
Иван Обляков
Артур Юсупов
|50′
Александр Зуев
|56′
|56′
Такума Нисимура
Федор Чалов
|64′
Георгий Щенников
|67′
Арнор Сигурдссон
Константин Кучаев
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|79′
|89′
Иван Обляков
|90′+2′
Никола Власич
Яка Бийол
Ростов
Расстановка 5‑3‑2
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
25
Логашов
7
Юсупов
84
Гацкан
10
Зуев
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
35
Акинфеев
2
Фернандес
23
Магнуссон
50
Бекао
14
Набабкин
42
Щенников
98
Обляков
25
Бистрович
29
Бийол
9
Чалов
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову. Второе место наставник национальной команды отдал полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Тройку лидеров, по мнению Черчесова, замкнул вратарь Спаратака Александр Максименко.
Советский спорт06:17
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