Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в АвстрииЧемпионат 04:02

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.

Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии

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