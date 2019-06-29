Футбол
Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в АвстрииЧемпионат 04:02
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Общегородской выпускной повторят в Воронеже в следующем году
Обновлено в 02:42
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных в России автомобилей премиум-класса
В России в период с января по май 2019 года продали 60 тысяч штук машин премиум-класса.
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз
Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Общество
Синоптики сообщили о выпавшей трети месячной нормы осадков в Москве
В Москве 28 июня выпала примерно треть месячной нормы осадков.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин рассказал о переговорах с Трампом
Обновлено в 03:46
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Общество
Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 03:44
Общество
Исполнителя Gangnam Style обвинили в причастности к секс-скандалу
Популярный южнокорейский певец Psy был вызван на допрос, поскольку его обвиняют в причастности к секс-скандалу.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Строительство юго-западного участка Большого кольца метро в Москве завершат в 2021 году
Власти Москвы планируют завершить строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в 2021 году, об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин рассказал о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
Во время итоговой пресс-конференции на саммите «Группы двадцати» (G20) в Осаке глава российского государства Владимир Путин заявил, что «ежедневно идет вмешательство западных партнеров в дела РФ, однако Москва на эту тему не истерит».
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50