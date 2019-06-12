Футбол

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против КипраНева Спорт 01:12

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром. Слова наставника команды приводит портал Чемпионат.com.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Причины и следствие. Гильерме – вратарь сборной России

Soccer.ru10:30

Что не так с Чаловым в сборной?

Спорт-Экспресс10:00

Черчесов опять не выпустил Чалова. Не помог даже плакат «Извините, а Федя выйдет?»

Sports.ruвчера в 17:50

Черчесов не выпускает Чалова за сборную. И правильно делает, сейчас команде он не нужен

Sport24.ru05:45

«Чалов сидел на скамейке запасных. Причем заслуженно». Черчесов — о победе над Кипром, Дзюбе в АПЛ и «Нижнем Новгороде»

Матч ТВвчера в 18:32

Черчесов: Чалов сидел на скамейке в матче с Кипром и делал это заслуженно

Чемпионатвчера в 17:48

Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешь

Советский спорт05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

Власти Швеции высылают из страны двух имамов

Миграционное управление Швеции сообщило о решении выслать из страны имама из города Евле Абу Раада.
Обновлено в 12:17
Происшествия

«Зенит» назвал причину скандала с участием Лунева во Внуково

Обновлено в 13:10
Происшествия

Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Кино

Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме

Обновлено в 13:35
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Трамп сообщил о намерении Польши закупить у США «много F-35»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Энергетика

Цены на нефть падают на 3% перед данными Минэнерго США

Цены на нефть в среду 12 июня демонстрируют существенное падение в преддверии публикации статистики Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за последнюю отчетную неделю.
Обновлено в 07:29
Политика

Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Политика

Президент побывал на месте раскопок в Кремле

Российский лидер Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Для туристов вход будет открыт с 14 июня.
Обновлено в 08:52
Политика

В Судане произошла попытка госпереворота

В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:28
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без света

Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить

В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Общество

В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов

Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Политика

Источник назвал цель визита Абэ в Иран

Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:41
Культура

Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством

В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное