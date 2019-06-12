Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против КипраНева Спорт 01:12

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром. Слова наставника команды приводит портал Чемпионат.com.

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра

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