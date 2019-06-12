Футбол

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против КипраНева Спорт 01:12

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром. Слова наставника команды приводит портал Чемпионат.com.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Причины и следствие. Гильерме – вратарь сборной России

Soccer.ru10:30

Черчесов: Чалов сидел на скамейке в матче с Кипром и делал это заслуженно

Чемпионатвчера в 17:48

Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешь

Советский спорт05:45

Черчесов не выпускает Чалова за сборную. И правильно делает, сейчас команде он не нужен

Sport24.ru05:45

«Чалов сидел на скамейке запасных. Причем заслуженно». Черчесов — о победе над Кипром, Дзюбе в АПЛ и «Нижнем Новгороде»

Матч ТВвчера в 18:32

Что не так с Чаловым в сборной?

Спорт-Экспресс10:00

Черчесов опять не выпустил Чалова. Не помог даже плакат «Извините, а Федя выйдет?»

Sports.ruвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Наука

Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи

Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

В Судане произошла новая попытка госпереворота

Обновлено в 08:51
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия

МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

В Омском автобронетанковом институте открыли памятник танкисту

Обновлено в 10:59
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Общество

Стометровый флаг России пронесли по центру Нижнего Новгорода

Флаг России длиной 100 метров пронесли по Большой Покровской в День России, сообщает корреспондент РИА «Время Н». Мероприятие прошло одновременно с парадом народов, живущих в Нижегородской области.
Обновлено в 07:34
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Хоккей

Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".
Обновлено в 04:35
Общество

Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»

Обновлено в 08:41
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Экономика

Большое исследование: как индийские огранщики обвалили продажи АЛРОСА

С января по май 2019 года АЛРОСА смогла заработать $1,59 млрд на продаже алмазов и бриллиантов против $2,3 млрд за аналогичный промежуток прошлого года.
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек

В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Девушка в красном: Джанабаева предстала в образе роковой красотки

Обновлено в 08:49
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Кино

В США проходит выставка машин из популярных фильмов

В Лос-Анджелесе проходит выставка, где посетители могут увидеть 40 транспортных средств из более чем 20 картин.
Обновлено в 10:44
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Зеленский хочет сделать на Украине двухпалатный парламент

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране двухпалатный парламент.
Обновлено в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное