Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против КипраНева Спорт 01:12

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром. Слова наставника команды приводит портал Чемпионат.com.

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Происшествия МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.

Происшествия В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.

Политика Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.

Общество Стометровый флаг России пронесли по центру Нижнего Новгорода Флаг России длиной 100 метров пронесли по Большой Покровской в День России, сообщает корреспондент РИА «Время Н». Мероприятие прошло одновременно с парадом народов, живущих в Нижегородской области.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Хоккей Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.

Экономика Большое исследование: как индийские огранщики обвалили продажи АЛРОСА С января по май 2019 года АЛРОСА смогла заработать $1,59 млрд на продаже алмазов и бриллиантов против $2,3 млрд за аналогичный промежуток прошлого года.

Происшествия В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Кино В США проходит выставка машин из популярных фильмов В Лос-Анджелесе проходит выставка, где посетители могут увидеть 40 транспортных средств из более чем 20 картин.