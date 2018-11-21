Мы провели хороший чемпионат мира, хорошую Лигу наций. Поделили очки с первым местом. Но так как турнирное положение определяют личные встречи, в этот раз шведам немного больше повезло.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».

Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции

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