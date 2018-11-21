Футбол

Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции
РБК
18:15

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».
РБК18:15
Станислав Черчесов
Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало.
— Станислав Черчесов, футболистФАН 20:02

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