Футбол
Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции
Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против ШвецииРБК18:15
Виктор Линделеф
|41′
|43′
Георгий Джикия
|46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
|69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
|70′
Маркус Берг
|72′
|77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
|80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
|89′
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
1
Ольсен
2
Люстиг
4
Гранквист
3
Линделёф
6
Аугустинссон
7
Ларссон
10
Юханссон
11
Гвидетти
22
Телин
13
Свенссон
9
Берг
12
Лунев
2
Игнатьев
3
Нойштедтер
14
Джикия
17
Набабкин
9
Заболотный
7
Кузяев
10
Камболов
8
Газинский
6
Ари
22
Дзюба
Россия
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».
РБК18:15
Все игры провели на достаточно хорошем уровне. С большими командами, как с немцами, или с хорошей домашней командой — Швецией, играть сложно. Мы не располагали большим количеством игроков. У шведов почти все были в строю, нам же многих не хватало.
— Станислав Черчесов, футболистФАН 20:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна
Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменен из-за травмы в товарищеском матче с командой Камеруна (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:12
Футбол
Игроков «ПСЖ» разыграли, сообщив о новых правилах футбола
Игрокам сообщили, что со следующего сезона в футбольные правила вводятся некоторые дополнения.
Обновлено в 20:59
Футбол
Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
Отмечается, что болельщики, негативно настроенные против Глушакова, потребовали продать игрока.
Обновлено в 21:03
Футбол
Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
Обновлено в 17:24
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено в 16:13
Футбол
Шандор Варга: «В „Витессе“ удовлетворены работой Слуцкого»
Известный агент Шандор Варга выразил надежду на успешную работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».
Обновлено в 21:28
Футбол
В Сети появились фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон
В Сети опубликовали фотографии формы "Ювентуса" на сезон-2019/20. Судя по всему, речь идёт о домашнем комплекте экипировки.
Обновлено в 20:00
Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 15:24
Футбол
Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции
Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено в 18:33
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол
В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича
«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником
Обновлено в 14:32
Футбол
Италия — США 1:0
Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 16:45
Футбол
Агент Влашича назвал цену на игрока
Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43