Футбол

Черчесов рассказал, что шутки Дзюбы помогали ему на чемпионате мира
Нева Спорт
08:50

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что помогало ему чувствовать себя комфортно во время чемпионата мира-2018. По словам Черчесова, команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно.
Нева Спорт08:50
Станислав Черчесов
Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 07:20
с чего всё началось

Черчесов объяснил, как юмор Дзюбы помог ему на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что он думает о юморе Артёма Дзюбы. «Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — заявил Черчесов в интервью RT.
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Черчесов: если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на ЧМ

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Черчесов рассказал, как ему помог юмор Дзюбы во время чемпионата мира

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News.ru08:16

Черчесов: «Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на ЧМ-2018»

Sport24.ru07:54

Итоги-2018: 7 человек в российском футболе, которых вы полюбили

Спорт-Экспресс22 декабря в 05:55
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Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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