Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с КазахстаномИзвестия вчера в 12:47

Российским футболистам не нужна была дополнительная настройка перед матчем с командой Казахстана. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер сборной Станислав Черчесов.

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

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