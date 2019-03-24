Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с КазахстаномИзвестия вчера в 12:47
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
|30′
|45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
|50′
|52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
|59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
|59′
|61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
|62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
|65′
|70′
Денис Черышев
|72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
|82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
|85′
Бактиер Зайнутдинов
|90′+3′
Казахстан
Расстановка 5‑3‑2
12
Непогодов
21
Бейсебеков
6
Ахметов
2
Малый
11
Вороговский
16
Суюмбаев
17
Меркель
5
Куат
10
Жуков
19
Зайнутдинов
15
Турысбек
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
15
Миранчук
8
Газинский
7
Оздоев
20
Игнатьев
10
Чалов
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Российским футболистам не нужна была дополнительная настройка перед матчем с командой Казахстана. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер сборной Станислав Черчесов.
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