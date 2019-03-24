Футбол

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с КазахстаномИзвестия вчера в 12:47

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Российским футболистам не нужна была дополнительная настройка перед матчем с командой Казахстана. Об этом на пресс-конференции рассказал тренер сборной Станислав Черчесов.
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