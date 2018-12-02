Футбол

Черчесов рассказал о будущем Головина в «Монако»
News.ru
10:15

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о перспективах хавбека французского «Монако» Александра Головина. По мнению специалиста, футболист, переходя в «Монако» из ЦСКА, сделал правильный выбор.
News.ru10:15

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Черчесов рассказал о будущем Головина в «Монако»

News.ru10:15

Черчесов: раз Головин попал в «Монако», то должен брать бразды правления

Чемпионат10:10

Станислав Черчесов: «Тьерри Анри признался мне, что он рассчитывает на Головина»

Спорт-Экспресс10:01

Станислав Черчесов: «Головин будет в „Монако“ системообразующим игроком»

Матч ТВ10:00

Станислав Черчесов: «Головин будет в „Монако“ системообразующим игроком»

Sportbox.RU10:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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