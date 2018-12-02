Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
RT на русском
12:03

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
RT на русском12:03

Подробнее о событии

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

RT на русском12:03

Сборная России пополнится новыми футболистами

Вечерняя Москва10:33

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Sportbox.RU10:31

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Матч ТВ10:31

Станислав Черчесов: «Владимир Ильин? Мы просматривали его в сборную России, но он получил травму»

Спорт-Экспресс09:55

ЧЕ-2020 по футболу: эксперты считают нашу группу «проходной»

ИА АмурПРЕСС07:08

Эксперт сделал прогноз для сборной России в группе Евро-2020

ТК Звездавчера в 21:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол

«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»

Обновлено в 12:32
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 11:56
Футбол

Иско и Ллорис разделили последнее место в голосовании за «Золотой мяч»

В шорт-лист голосования вошли 30 футболистов, последнее место разделили испанский хавбек "Реала" Иско и французский вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис.
Обновлено в 12:31
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Рад, что систему VAR введут в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.
Обновлено в 12:07
Футбол

В адрес Клоппа выдвинули обвинения за празднование гола на поле

Обновлено в 11:47
Футбол

Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»

Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 12:33
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
Футбол

Стали известны пары полуфиналов Лиги наций

В Ирландии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где стали известны полуфинальные пары.
Обновлено в 11:18
Футбол

Хамес: «Хотел бы остаться в „Баварии“»

Обновлено в 12:28
Футбол

Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга

Обновлено в 12:10
Футбол

«Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе» Айртона за 7 млн евро

Защитник «Флуминенсе» Айртон Дантас попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 12:30
Футбол

Фанаты сожгли российский флаг во время матча чемпионата Украины

Обновлено в 12:26
Футбол

Месси: «Моя мотивация с каждым годом растёт»

В текущем сезоне Месси забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 16 играх за "Барселону".
Обновлено в 11:51
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 11:25
Футбол

Хьюз уволен с поста главного тренера «Саутгемптона»

Английский «Саутгемптон» уволил главного тренера команды Марка Хьюза.
Обновлено в 08:46
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шотландия
Страна
Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове Шотландии также принадлежат около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное