Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
RT на русском
12:03

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
RT на русском12:03

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Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

РИА Новости13:54

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

RT на русском12:03

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Матч ТВ10:31

Черчесов назвал приоритетную задачу сборной России

Sportbox.RU10:31

Черчесов назвал условие, при котором Россия успешно пройдет отбор Евро-2020

Спорт-Экспресс10:13

Черчесов назвал основные цели сборной России

Vprognoze.ru11:23

ЧЕ-2020 по футболу: эксперты считают нашу группу «проходной»

ИА АмурПРЕСС07:08
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Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:33
Футбол

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter.
Обновлено в 15:33
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Комбаров: «Кононов проповедует именно спартаковский футбол»

Обновлено в 15:32
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Понятный язык, все понимаешь лучше.
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Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена

Обновлено в 15:30
Футбол

Защитник «ПСЖ» вручил «Золотой мяч» сам себе

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Дани Алвес пошутил по поводу премии "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:21
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом

Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
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Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 15:09
Футбол

Доменек попросил автограф у Гризманна

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек догнал на красной дорожке нападающего "Атлетико" и национальной команды Антуана Гризманна и попросил у него автограф.
Обновлено в 15:01
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КДК накажет фанатов «Спартака» за нарушения в матче с «Локомотивом»

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Дмитрий Комбаров: «Глушаков — настоящий спартаковец, болеет душой за клуб и бьется за него»

Обновлено в 15:10
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон омывается морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове Шотландии также принадлежат около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы.
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