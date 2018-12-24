Футбол
Черчесов рассказал, как ему помог юмор Дзюбы во время чемпионата мира
Черчесов рассказал, как ему помог юмор Дзюбы во время чемпионата мираРИА Новости08:10
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что чувствовал бы себя не так комфортно на домашнем чемпионате мира, если бы не юмор нападающего национальной команды Артема Дзюбы. Первый в истории чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
РИА Новости08:10
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Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 07:20
с чего всё началось
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что он думает о юморе Артёма Дзюбы. «Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — заявил Черчесов в интервью RT.RT на русском07:20
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