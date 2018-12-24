Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что чувствовал бы себя не так комфортно на домашнем чемпионате мира, если бы не юмор нападающего национальной команды Артема Дзюбы. Первый в истории чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

РИА Новости 08:10