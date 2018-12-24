Футбол

Черчесов рассказал, что шутки Дзюбы помогали ему на чемпионате мира
Нева Спорт
08:50

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что помогало ему чувствовать себя комфортно во время чемпионата мира-2018. По словам Черчесова, команду проще построить вокруг Игнашевича, но без Дзюбы это сделать невозможно.
Нева Спорт08:50
Станислав Черчесов
Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском 07:20
с чего всё началось

Черчесов объяснил, как юмор Дзюбы помог ему на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что он думает о юморе Артёма Дзюбы. «Если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу», — заявил Черчесов в интервью RT.
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Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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