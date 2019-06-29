Футбол
Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефонаRT на русском вчера в 10:37
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон
Спорт день за днемвчера в 10:58
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
В Оренбуржье из-за степного пожара готовят к эвакуации 2000 человек
Обновлено вчера в 11:01
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Шоу-бизнес
Анна Исаева рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной
Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, в котором рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре
В Красноярском крае в городе Заозерный локализован пожар в торговом комплексе "Планета".
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения
По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.
Обновлено в 01:16
Футбол
Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Космос
Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска
Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено 28 июня в 11:18
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в Осаке
На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.
Обновлено вчера в 14:12
Кино
Отколовшийся «уральский пельмень» рассказал о завершении масштабного проекта
Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников завершил съемки фильма, в котором выступил актером и режиссером.
Обновлено в 01:16
Политика
Минфин РФ назвал условие для начала выплаты взносов в Совет Европы
Выплаты взносов России в бюджет Совета Европы смогут начаться только после выработки «дорожной карты».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Кино
Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино
Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.
Обновлено в 01:00
Общество
Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине
В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49