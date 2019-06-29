Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефонаRT на русском вчера в 10:37

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ситуации разные бывают». Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон

Sport24.ruвчера в 11:55

Станислав Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: Попросил Игоря не менять телефон

Спорт день за днемвчера в 10:58

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

RT на русскомвчера в 10:37

Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер

Чемпионатвчера в 09:46

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Матч ТВвчера в 09:21

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Sportbox.RUвчера в 09:21

Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон. Как Игнашевича

Спорт-Экспрессвчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме

Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

В Оренбуржье из-за степного пожара готовят к эвакуации 2000 человек

Обновлено вчера в 11:01
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Шоу-бизнес

Анна Исаева рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной

Бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, в котором рассказала о знакомстве с Людмилой Путиной.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре

В Красноярском крае в городе Заозерный локализован пожар в торговом комплексе "Планета".
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения

По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.
Обновлено в 01:16
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Наука

Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой

Обновлено 28 июня в 11:18
Общество

МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 в Осаке

На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.
Обновлено вчера в 14:12
Кино

Отколовшийся «уральский пельмень» рассказал о завершении масштабного проекта

Артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников завершил съемки фильма, в котором выступил актером и режиссером.
Обновлено в 01:16
Политика

Минфин РФ назвал условие для начала выплаты взносов в Совет Европы

Выплаты взносов России в бюджет Совета Европы смогут начаться только после выработки «дорожной карты».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Кино

Как тебе такое, Илон Маск? Трамп и Бекхэм играют в кино

Одинокий Дональд Трамп К списку профессий, которые освоил действующий президент США Дональд Трамп, можно добавить и актерскую.
Обновлено в 01:00
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное